2024-07-09 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنجاز المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في شبكات الكهرباء في محافظات ( البصرة - ميسان - ذي قار - المثنى).وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المرحلة الأولى تضمنت تجهيز محطات ومحولات جديدة، ومدّ أسلاك وأعمدة كهربائية، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة".وأوضح البيان أن "الحملة في محافظة البصرة تضمنت تجهيز ونصب 55 محولة 11 ك.ف، ونصب 910 أعمدة بأحجام مختلفة، وتجهيز ومد 54 ألف متر من أسلاك الألمنيوم، وتجهيز ومد 1600 متر من قابلوات الضغط العالي، وتجهيز ومد 18 ألف متر من قابلوات ضغط واطئ"، مشيراً الى أن "المرحلة الأولى شملت مناطق القرنة، المدّينة، الدير، الزبير، الجمهورية، القبلة، الفاو، شمال البصرة، العشار، أبي الخصيب، 5 ميل".‏وأضاف أن "الحملة في محافظة ميسان تضمنت تجهيز ونصب 172 محولة 11 ك.ف ونصب 910 أعمدة بأحجام مختلفة، وتجهيز ومد 1750 ألف متر من أسلاك الألمنيوم، وتجهيز ومد 20 ألف متر من قابلوات الضغط العالي وتجهيز ومد 4 آلاف متر من قابلوات الضغط الواطئ"، مبيناً أن "المناطق التي شملتها الحملة هي غرب العمارة، شرق العمارة، شمال العمارة".‏وتابع البيان أن "الحملة تضمنت في محافظة ذي قار تجهيز ونصب 88 محولة 11 ك.ف، ونصب 6000 عمود بأحجام مختلفة، وتجهيز ومد 83 ألف متر من أسلاك الألمنيوم، وتجهيز ومد 100 متر من قابلوات الضغط العالي، وتجهيز ومد 24 ألف متر من قابلوات الضغط الواطئ، وشملت المرحلة الأولى مناطق: الشطرة، الغراف، الرفاعي، القلعة، سومر، النور، الجامعة، الشامية، الشعلة، الشموخ، الإسكان، البطحاء، الغدير، الشهداء، اور، السوق، الشموع، الكرمة، الجبايش، المنار، الإصلاح، الفهود، سيد دخيل".وأوضح البيان أن "الحملة في محافظة المثنى هي تركيب 2 محطة 11/33 ك.ف وتجهيز ونصب 68 محولة 11 ك.ف ونصب 12000 عمود بأحجام مختلفة، وتجهيز ومد 64 ألف متر من أسلاك الألمنيوم، وتجهيز ومد 2000 متر من قابلوات الضغط العالي، وتجهيز ومد 12 ألف متر من قابلوات الضغط الواطئ، وشملت المرحلة الأولى مناطق: السماوة، الرميثة، الخضر، الصغير، الوركاء، الصوب الكبير".وأكد أن "ملاكات وزارة الكهرباء تعمل بكل جهدها وباستنفار تام لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أشهر الصيف وتحديث وتأهيل الشبكات الكهربائية، وشرعت خلال اليومين الماضيين بالمرحلة الثانية من الحملة".