2024-07-09 16:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن مكتبه يتابع تقارير حول اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية. وندد تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء بـ”التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا”. ودعا السلطات الليبية إلى “الرد السريع على استفساراتنا والتحقيق […]

ظهرت المقالة اكتشاف مقبرة جماعية بين ليبيا وتونس ومفوضية حقوق الإنسان تفتحت تحقيقاً عاجلاً أولاً على ايشان.