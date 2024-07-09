الأعرجي ومسؤول أمريكي يبحثان الشراكة الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي

2024-07-09 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو تعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي".وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري".