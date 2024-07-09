كربلاء المقدسة تضع خطة من 6 محاور لتأهيل مجاري المحافظة

2024-07-09 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، وضع خطة من 6 محاور لتأهيل مجاري المحافظة. وقال مدير مجاري كربلاء المقدسة أحمد مگطوف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن المحور الأول يتضمن صيانة الشبكات التي تصل أطوالها الى ألفي كيلومتر، وقد قسمت هذه الشبكات والأطوال الى ستة عشرة قاطعاً في مركز المدينة فقط، إضافة الى الأقضية والنواحي، لاسيما محور الحلة الذي من المتوقع أن يكون الأكثر كثافة، مبيناً أن المديرية مستمرة بأعمال التنظيف وصيانة الشبكات. وأضاف، أن المحور الثاني هو محور محطات الرفع، وعددها أكثر من 40 محطة موزعة في عموم محافظة كربلاء المقدسة، مبيناً أن المحور الثالث المختص بالآليات فقد تم توفير أكثر من ثلاثمئة وعشر آليات ستشارك في هذه الحملة. وتابع أن المحور الرابع هو محور محطات المعالجة للتصاريف ومعالجتها التي تستقبل أكثر من مليون متر مكعب من المياه التي يجب معالجتها، لاسيما النفايات السائلة، مشيراً الى أن المحور الخامس هو محور الإعلام، وهو مهم جداً. وأشار الى أن المحور السادس هو المختص بالملاكات الخدمية الذي يشمل الحرفيين والفنيين والمهندسين البالغ عددهم أكثر من ألف موظف، فضلاً عن مستلزمات السلامة المهنية والإسعافات.