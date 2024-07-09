تقرير اغتيال ضابط الحدود يصل بغداد.. وملامح صولة أمنية شاملة في الجنوب

2024-07-09 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن وصول التقرير الاولي الخاص بعملية اغتيال ضابط رفيع في حرس الحدود، إلى العاصمة بغداد، فيما اشار الى ملامح "صولة امنية شاملة" في ميسان ومحافظات جنوبية اخرى ردًا على تعاظم قوة عصابات المخدرات واستهداف القادة الامنيين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اللجنة المكلفة بالتحقيق باغتيال العقيد علي حميد الدبي في لواء الحدود العاشر بالمنطقة الثالثة وسط العمارة اول امس، اعدت تقريرها الاولي ووصلت نسخة الى بغداد من اجل ايضاح بعض الجوانب في القضية التي شغلت الراي العام".

واضاف انه" لايمكن كشف مضامين نتائج التقرير حاليا وبانتظار استكمال التحقيقات النهائية لكن هناك ضغوطًا قوية من بغداد من اجل كشف هوية الجناة باسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة خاصة وان اغتيال ضابط رفيع في الحدود وسط العمارة امر بالغ الخطورة".

واشار المصدر الى "وجود ملامح لصولة امنية شاملة في ميسان ومحافظات جنوبية ضد مافيات المخدرات التي تورطت بالعديد من الاحداث الأمنية خاصة مسلسل الاغتيالات، ما يبرز تصاعد تهديدها للاستقرار خاصة استهداف ضباط قوى الأمن الداخلي".

وتابع الى ان "خطط الانتشار الأخيرة لحرس الحدود على مناطق الشريط في المحافظات الجنوبية قلصت تدفق المخدرات بنسب عالية جدا وماحدث في العمارة يدل على خطورة مافيات المخدرات واهمية استئصال خطرها مبكرا".

وكشف مصدر مطلع، يوم أمس الاثنين (8 تموز 2024)، عن وصول لجنة تحقيق الى ميسان لمعرفة ملابسات اغتيال قائد اللواء العاشر في حرس الحدود يوم امس.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة تحقيق قادمة من بغداد وصلت الى ميسان قبل قليل بناءا على اوامر عليا للوقوف على حيثيثات اغتيال العقيد علي حميد الدبي مقدم لواء الحدود العاشر في المنطقة الثالثة وسط العمارة يوم امس".

واضاف ان "العقيد لعب ادوارا مهمة في احباط 3 من اهم عمليات تهريب المخدرات للبلاد وكل الشكوك تحوم حول تورط مافيات المخدرات بالوقوف وراء الجريمة كرد فعل انتقامي بسبب ردعه عمليات التهريب في الاشهر الاخيرة".

واشار الى ان "هناك 3 خيوط مهمة يجري العمل عليها حاليا في مسعى لكشف هوية الجناة"، مؤكدا بان "هناك اهتماما على اعلى المستويات من اجل تعقب واعتقال المتورطين وتقديمهم للعدالة".

يذكر ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توعد يوم الاحد، قتلة العقيد علي حميد عبد جابر الذي استشهد اثر حادث غادر في محافظة ميسان، بالقصاص القريب.

وقال الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد (العقيد علي حميد عبد جابر) أحد أبطال لواء الحدود العاشر في محافظة ميسان، إثر حادث غادر وجبان".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ننعى فيه هذا الضابط الشجاع الذي أصبح امتداداً للتضحيات الكبيرة في مسيرة وزارة الداخلية، فأننا نؤكد أن القصاص من المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان سيكون قريباً"، مقدماً "تعازيه الى ذوي ومحبي الشهيد".