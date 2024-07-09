الدولار ينخفض في بغداد ويستقر لدى أربيل مع اغلاق التداولات

2024-07-09 17:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار تراجعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 150,350 دينارا مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت 150,500 دينار صباح اليوم.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت إلى 151,250 دينارا لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 149,250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد استقر سعر الدولار عند 150,250 دينارا لكل 100 دولار في البيع، و150 ألف دينار في الشراء.