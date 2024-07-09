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بقتلها مرافقه الشخصي.. هل اقتربت إسرائيل من اغتيال نصر الله؟

بقتلها مرافقه الشخصي.. هل اقتربت إسرائيل من اغتيال نصر الله؟
بقتلها مرافقه الشخصي.. هل اقتربت إسرائيل من اغتيال نصر الله؟
2024-07-09 17:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت تقارير من لبنان، اليوم الثلاثاء، باغتيال أحد المرافقين السابقين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على طريق دمشق – بيروت. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “أبو الفضل قرنبش المرافق السابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله قتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق – بيروت قرب حاجز يعفور الصبورة”. […]

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