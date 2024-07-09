2024-07-09 17:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت تقارير من لبنان، اليوم الثلاثاء، باغتيال أحد المرافقين السابقين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على طريق دمشق – بيروت. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “أبو الفضل قرنبش المرافق السابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله قتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق – بيروت قرب حاجز يعفور الصبورة”. […]

ظهرت المقالة بقتلها مرافقه الشخصي.. هل اقتربت إسرائيل من اغتيال نصر الله؟ أولاً على ايشان.