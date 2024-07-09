2024-07-09 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بينما تستمر اسعار صرف الدولار امام الدينار بالارتفاع المضطرد وانعدام الاستقرار بين صعود ونزول بسيط، لاتزال الأسباب مجهولة للكثير، في وقت يتفق فيه الجميع على وجود "طلب هائل وغير مفهوم على الدولار" في السوق الموازي وبشكل مفاجئ في هذه الأيام.

وتستعرض "بغداد اليوم" جملة من الاسباب التي تم تداولها ويرجح وقوفها وراء الارتفاع، من بينها ايقاف البنك المركزي تمويل التجارة باليوان الصيني ما دفع الى طلب الدولار، وحصر تزويد المسافرين بالدولار عبر المطارات فقط وحصرها بـ7 شركات فقط، بالإضافة الى تعقيد اجراءات حصول شركات الصيرفة وبعض المصارف على الدولار لتلبية الطلبات النقدية ما ادى لتقليل المبيعات النقدية.

فيما رصدت "بغداد اليوم" سببًا هامًا وغامضًا آخر تمثل بارتفاع الطلب المفاجئ وغير المفهوم، وهو عودة مشاهد أكياس الاموال والبلوكات الجديدة بمليارات الدنانير من العملة ذات الطبعة الجديدة ودخولها الى السوق لغرض استبدالها بالدولار.

ويؤكد اصحاب مكاتب، وجود "طلب غير طبيعي هذه الأيام" على الدولار في السوق الموازي، دون معرفة ما وراء هذا الطلب.

وتماشيًا مع وجود كتلة نقدية جديدة بدأت تُرصد في الاسواق، فأن بيانات البنك المركزي تظهر بالفعل ارتفاع الكتلة النقدية في حزيران من 95 تريليون دينار الى اكثر من 101 تريليون دينار.

وتجاوز سعر الصرف في بورصات بغداد اليوم الـ151 الف دينار قبل ان يتراجع نسبيا الى 150.350 عند الاغلاق، لكن اسعار البيع في الصيرفات وصلت الى اكثر من 152 الف دينار لكل 100 دولار في بعض الصيرفات.