رئاسة البرلمان تدعو النواب للتهيؤ.. الفصل التشريعي الجديد بدأ

2024-07-09 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، أعضاء البرلمان الى استئناف أعمالهم ايذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".

وأضافت أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة لاحقا، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".