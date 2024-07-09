"فولتية" خطوط إيران ضعيفة وتنقطع باستمرار.. مجلس ديالى يخطط لبحث الحلول في طهران

2024-07-09 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو مجلس ديالى، أوس المهداوي، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، عن عودة الكهرباء المستوردة من ايران بعد انطفاء مفاجئ استمر 24 ساعة.

وقال المهداوي لـ "بغداد اليوم"، ان "خطي ميرساد وسربيل زهاب، الذين ينقلان امدادات الكهرباء المستوردة من ايران لديالى اعيد تغذيتهما بالطاقة من جديد بعد انطفاء مفاجئ لأكثر من 24 ساعة".

واضاف ان "خانقين ومدن حوض حمرين أكثر المدن المتضررة من الانطفاءات المفاجئة للخطوط الناقلة للكهرباء المستوردة من ايران خلال الأشهر الأخيرة" مؤكداً "وجود حراك من أجل تشكيل وفد لزيارة طهران للوقوف على اسباب الانطفاء من اجل تنظيم خطوط بديلة في فترات الذروة لتفادي معاناة الاهالي مع ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مئوية".

واشار الى ان "الانطفاء وضعف الفولتية في اوقات كثيرة أبرز سلبيات خطوط النقل القادمة من ايران" مبينا ان "الزيارة تأتي من أجل بيان الأسباب خاصة وان عدة مدن متضررة من هذه السلبيات".

وكانت دائرة توزيع كهرباء الوسط، في محافظة ديالى، أعلنت أمس الإثنين، عن تراجع التجهيز من ايران.

وقالت الدائرة في بيان، أن "سبب التراجع الحاصل في عدد الساعات المجهزة من الكهرباء يعود إلى أطفاء خطوط (ميرساد - ديالى) جهد ٤٠٠ك.ف، وخطوط "سربيل زهاب 706 ، 707 - خانقين، من الدولة المجهزة".

وأضاف ان "عملية أطفاء هذه الخطوط أثرت بشكل كبير في زيادة ساعات القطع والتراجع الحاد بساعات التجهيز، والحقت الضرر للمنظومة الكهربائية لمناطق (قضاء بعقوبة، قضاء خانقين، قضاء المقدادية، قضاء الخالص، قضاء بلدروز)".