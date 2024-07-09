العراق يحتل المركز الثالث في بطولة "زون الشام والخليج" لكرة اليد للأشبال

2024-07-09 18:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة اليد على نظيره السوري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية لمنتخبات الأشبال "زون الشام والخليج" لكرة اليد للناشئين التي تستضيفها محافظة النجف العراقية

وبهذا الفوز حصل المنتخب العراقي على المركز الثالث، بينما حل منتخب سوريا بالمركز الرابع.

وانتهت المباراة التي جرت في قاعة السلام التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف بفارق هدف واحد وبنتيجة 28-27 .

وتقام مباراة تحديد المركزين الاول والثاني بين منتخبي السعودية والبحرين عند الساعة السادسة عصراً.