رئاسة البرلمان تدعو النواب واللجان والكتل إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية
2024-07-09 18:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ودعت النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.
وذكرت الرئاسة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أننا "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، يوم 9 تموز 2024، ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية".
وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً؛ لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".
أعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ودعت النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.
وذكرت الرئاسة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أننا "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، يوم 9 تموز 2024، ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية".
وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً؛ لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".