رئاسة البرلمان تدعو النواب واللجان والكتل إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية

2024-07-09 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة ودعت النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.وذكرت الرئاسة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أننا "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، يوم 9 تموز 2024، ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية".وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً؛ لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".