حسن أحمد يوضح أسباب تأخير تجديد عقده مع الميناء

2024-07-09 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عماركشف مدرب الميناء حسن أحمد، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخير تجديد عقده مع الميناء.وقال أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا يوجد أي خلاف مع إدارة الميناء بشأن تجديد العقد مع الفريق الأول"، مبينا، أنه "كان من المؤمل تجديد العقد أمس لكن حالة الوفاة التي حصلت لدى رئيس النادي مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، أخرت تجديد العقد لحين قدومه إلى البصرة؛ وأتشرف بأن يكون الأخير موجودا في حفل التوقيع".وأضاف أحمد، "ما زلت أبحث عن لاعبين يستحقون ارتداء فانيلة نادي الميناء العريق، وأعد جماهير السفانة بنتائج مميزة الموسم المقبل حال توقيع العقد رسمياً".