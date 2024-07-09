2024-07-09 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال شاب متهم بقتل آخر في غابات فرنسا خلال طريق الهجرة إلى أوروبا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مقتل مواطن المهاجر الكوردي (هلكوت أحمد معروف) من مواليد 1989 في غابات فرنسا بتاريخ 24 شباط/ فبراير 2023، سجل ذووه شكوى ضد المتهم (ر، ح، ح) من تولد 1985".

وأضافت أنه "بعد البدء بالتحقيق وجمع المعلومات عن المتهم وصدور الموافقات القضائية، تم اعتقاله فور عودته إلى إقليم كوردستان في مدينة زاخو".

وأشارت إلى أن "المتهم موقوف في مكتب مكافحة جريمة القتل في السليمانية استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيق جارٍ في القضية".