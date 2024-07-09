قصف تركي يتسبب بتدمير واحتراق منازل شمالي كوردستان

2024-07-09 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الثلاثاء، بتدمير واحتراق عدد من المنازل في إحدى القرى شمالي المحافظة بسبب قصف تركي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية مقاتلة نفذت غارات على قرية مزي الواقعة في سفح جبل كارة المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وبين الشهود أن "الهجمات تسببت في تدمير واحتراق عدد من المنازل التي هجرها سكان القرية منذ سنوات بسبب النزاع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي".