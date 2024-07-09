أمام أنظار السوداني.. طلب رسمي لإحالة محافظ كركوك بالوكالة إلى التقاعد (وثيقة)

2024-07-09 18:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة كركوك ديلان غفور، يوم الثلاثاء، عن تقديم طلب رسمي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية والجهات ذات العلاقة، بإحالة محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، إلى التقاعد.

وجاء هذا الطلب بسبب تجاوز الجبوري للسن القانونية المحددة للبقاء في المنصب وكونه لم يُنتخب ليكون محافظاً.

وأوضحت غفور، لوكالة شفق نيوز، أن "عددًا من نواب محافظة كركوك قدموا طلبًا رسميًا ووقعوا عليه لغرض إحالة محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، إلى التقاعد، ذلك لأنه قد تجاوز السن القانونية لبقاءه في منصب المحافظ، والذي يتجاوز الستين عامًا، وهو ما يتعارض مع أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019."

وأضافت غفور، "تنص المادة الأولى من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد على أن الموظف يحال إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين، ولا تشمل الاستثناءات المنصوص عليها في البند الأول من المادة الثانية من القانون منصب المحافظ أو نائب المحافظ."

وتابعت غفور، أن "محافظ كركوك بالوكالة لم يُنتخب ليتولى المنصب، بل كان نائبًا للمحافظ منذ عام 2005 بعد حل مجلس المحافظة المنتخب منذ تشرين الأول 2017، تولى إدارة المحافظة بالوكالة، وهو لا يمتلك صفة قانونية لإدارة المحافظة بشكل دائم."

وأكدت غفور، "لا يوجد نص قانوني يسمح ببقاء المحافظ بالوكالة في منصبه، ولا يوجد ما يبرر تمديد خدمته، خصوصًا وأنه ليس منتخبًا من قبل مجلس المحافظة"، معتبرة أن "استمرار عمله في المنصب يتنافى مع الأحكام القانونية، مما يستدعي إحالة الجبوري إلى التقاعد."

ودعت النائبة ديلان غفور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة محافظ كركوك بالوكالة إلى التقاعد، تماشيًا مع القوانين والأنظمة المعمول بها."

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة رسمية تتضمن طلب تقدم به نواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب مسيحي موجه الى السوداني لإحالة محافظ كركوك بالوكالة على التقاعد.