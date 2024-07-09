مجلس النواب العراقي يستأنف أعماله وانعقاد الجلسة بعد عاشوراء

2024-07-09 18:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عدنان الجحيشي، يوم الثلاثاء، استئناف مجلس النواب أعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيراً إلى أن اللجان ستعاود اجتماعاتها فيما سيتم عقد الجلسة بعد عاشوراء.

وقال الجحيشي لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب انتهت والمجلس ابتداءً من اليوم بالفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، لكن الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد ستعقد بعد العاشر من شهر محرم".

وأضاف "هناك الكثير من القوانين سيتم إقرارها في الفصل التشريعي الجديد من ضمنها قانون العفو العام وقانون الملاك وقوانين أخرى"، مؤكداً أن "الفصل الجديد سيشهد عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".

بدورها أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة اعتباراً من اليوم".

داعية "النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية؛ وسيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة لاحقاً، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب".