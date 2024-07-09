يار الله يبحث مع قائد العمليات الإيطالي تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات

2024-07-09 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق أول ركن فرانشيسكو فيجيليولو، الثلاثاء، تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله استقبل، اليوم الثلاثاء، قائد العمليات المشتركة والسفير الإيطالي".وأضاف البيان، أن يار الله "أشاد بحجم العلاقات على صعيد التدريب وتقديم المشورة من خلال وجود إيطاليا ضمن بعثة حلف الناتو في العراق"، مشيراً إلى أن الجانبين "بحثا أوجه التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات".وبحسب البيان، فقد قدم قائد العمليات المشتركة الإيطالي "شكره على حسن الاستقبال"، مؤكداً "مواصلة تقديم كل أشكال الدعم الهادفة لتطوير قدرات الجيش العراقي وقواته الأمنية".