2024-07-09 18:42:06 - المصدر: منصة إيشان

توقع رئيس هيئة النقل البري والطرق الإيرانية، داريوش اماني، مشاركة أكثر من 4 ملايين و90 ألف زائر عبر الحدود البرية مع العراق في زيارة الأربعين للعام الحالي. ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن أماني قوله: “توقعات بمشاركة أكثر من أربعة ملايين و 90 ألف زائر عبر الحدود البرية الإيرانية – العراقية في مراسم مسيرة الأربعين الرائعة […]

ظهرت المقالة طهران: أكثر من 4 ملايين إيراني سيصلون إلى العراق في زيارة الأربعين أولاً على ايشان.