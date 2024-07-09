2024-07-09 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع منبئ جوي، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، أجواءً مرهقة غداً الأربعاء، مع دخول البلاد بموجة حارة تستمر لأيام.

وقال واثق السلامي، في منشور على صفحته في الفيسبوك، تلقته "بغداد اليوم"، ان "درجات الحرارة (المحسوسة)، غداً الأربعاء تحت أشعة الشمس المباشرة تصل الى 60 مْ وتتجاوز ذلك".

وأشار الى، ان "الأجواء عموما حارة ومرهقة مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية وعلى اثرها تظهر سحب عالية الارتفاع" لافتا الى ان "الرياح على الأغلب ساكنة الى خفيفة السرعة تصل الى 5 كم".

وكانت ‏الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدرت أمس الإثنين، تقريراً حول ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من اليوم الثلاثاء ولغاية الجمعة المقبلة.

ويستمر تأثير البلاد بحسب تقرير الأنواء الجوية "امتداد المنخفض الجوي الحرارة الموسمي وتصل الحرارة الى (50) درجة مئوية، يوم الخميس في كل من المحافظات (واسط، بابل، النجف، الديوانية) فيما تصل في ‏(ميسان، الناصرية، المثنى) يومي الخميس والجمعة الى (50) درجة مئوية".

ويلفت تقرير الأنواء الى، ان "البصرة ستسجل (50) درجة مئوية يوم الخميس بينما ستسجل (51) درجة يوم الجمعة".