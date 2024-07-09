الدولار يتراجع مع إغلاق البورصة المحلية

2024-07-09 19:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مع إغلاق البورصات المحلية، مساء اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، بشكل طفيف بعد ان تجاوزت الـ151 ألف دينار لكل 100 دولار.





وهذه قائمة مسائية بأسعار الصرف للمائة دولار (البيع):

بغداد (بورصة الكفاح): 150,800 دينار

بغداد (الحارثية): 150,500 دينار

أربيل: 150,000 دينار

البصرة: 150,800 دينار

النجف: 150,500 دينار

نينوى: 150,100 دينار

كركوك: 150,150 ديناراً

السليمانية: 149,900 دينار

وكانت "بغداد اليوم" قد رصدت بوقت سابق سبباً مهماً وغامضًا تمثل بارتفاع الطلب المفاجئ وغير المفهوم للدولار في السوق الموازي، وهو عودة مشاهد أكياس الاموال والبلوكات الجديدة بمليارات الدنانير من العملة ذات الطبعة الجديدة ودخولها الى السوق لغرض استبدالها بالدولار.

ويؤكد أصحاب مكاتب الصيرفة، وجود "طلب غير طبيعي هذه الأيام" على الدولار في السوق الموازي، دون معرفة ما وراء هذا الطلب.

وتماشيًا مع وجود كتلة نقدية جديدة بدأت تُرصد في الاسواق، فأن بيانات البنك المركزي العراقي تظهر بالفعل ارتفاع الكتلة النقدية في حزيران من 95 تريليون دينار الى اكثر من 101 تريليون دينار.

كما ان من بين أسباب ارتفاع الدولار إيقاف البنك المركزي، تمويل التجارة باليوان الصيني ما دفع الى طلب الدولار، وحصر تزويد المسافرين بالدولار عبر المطارات فقط وحصرها بـ7 شركات فقط، بالإضافة الى تعقيد اجراءات حصول شركات الصيرفة وبعض المصارف على الدولار لتلبية الطلبات النقدية ما ادى لتقليل المبيعات النقدية.