عمليات بغداد: إجراءات وتدابير أمنية لضبط مداخل العاصمة

2024-07-09 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

استعرض قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الثلاثاء، الإجراءات والتدابير الأمنية لضبط مداخل العاصمة، من بينها الأبراج المثبتة ونقاط التفتيش المنتشرة مناطق حزام بغداد.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات بغداد لديها قطعات منتشرة على الحدود الإدارية لجميع المحافظات سواء من الشرق والغرب والشمال والجنوب"، موضحاً: "من الغرب هناك سور بغداد وهذا السور منتشر على طول حدود العاصمة بغداد، من الشمال والغرب والجنوب وتمسكه قطعاتنا بأبراج كبيرة، وأيضاً هناك كاميرات منصوبة على هذه الأبراج".

وأشار إلى "وجود نقاط تفتيشية منتشرة في مناطق حزام بغداد مؤمنة بالكامل"، مؤكداً أن "قطعات القيادة تعمل على استتباب الأمن ضمن هذا الحزام الأمني في أطراف بغداد".

وأضاف، أن "هناك مداخل في مناطق بغداد، وهذه المداخل فيها سيطرات تابعة لوزارة الداخلية وشؤون الداخلية تعمل ليلاً نهاراً على تسهيل مرور الوافدين وتدقيق المواد التي تدخل من هذه المنافذ".

ومضى إلى القول: "أيضاً هناك تدقيق للعجلات والأشخاص الذين يمرون عبر تلك السيطرات من خلالها بكل انسيابية ودون زحامات، وهناك زيارات تفقدية من قبل قائد عمليات بغداد لهذه النقاط لتحقيقها ومراقبة مستمرة لتلك السيطرات".