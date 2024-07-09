تسمم جماعي بسبب الوجبات السريعة في احد مطاعم ديالى

2024-07-09 20:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس قضاء المنصورية السابق في محافظة ديالى رغب العنبكي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن تسمم جماعي بسبب الوجبات السريعة في احد مطاعم القضاء.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اكثر من 70 حالة تسمم سجلت بسبب تناولهم وجبة لدى احدى مطاعم الوجبات السريعة وسط قضاء المنصورية"، مبيناً أن "بعضهم ارسل الى مستشفى بعقوبة والبعض الاخر تم نقله الى المركز الصحي لتلقي العلاج".

وأضاف أن "اغلب الحالات في وضع مستقرة وخرجوا الى منازلهم ولا توجد أي وفيات"، مشيراً الى أن "الفرق الرقابية للصحة اغلقت المطعم وفتحت تحقيقاً فورياً للوقوف على اسباب التسمم".



