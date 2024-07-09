عطلة رسمية في الديوانية

2024-07-09 20:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، عن تعطيل الدوام في المحافظة ليوم الخميس المقبل.

وذكر بيان للمحافظ، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونظراً لإرتفاع درجات الحرارة قرر محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم الخميس".

يشار الى ان محافظة البصرة، قررت أمس تعطيل الدوام الخميس المقبل لارتفاع درجات الحرارة.

ودخلت البلاد بدءاً من اليوم الثلاثاء، بموجة حارة تستمر لأيام وتصل درجات الحرارة فيها الـ 50 مْ.



