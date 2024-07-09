الأسبوع القادم.. اعلان السليمانية "خالية" من مخيمات النازحين وجرف الصخر تحت المباحثات

2024-07-09 20:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد مسؤول فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المنطقة الشمالية سالم مشكور، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، أن الأسبوع القادم سيتم غلق جميع المخيمات في محافظة السليمانية.

وقال مشكور في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يتم تعويض جميع العوائل النازحة بمبلغ 4 ملايين دينار، ولم يتم إجبارهم على مغادرة السليمانية، أو مدن الإقليم الأخرى"، مشيراً الى أن الأسبوع القادم سيتم غلق جميع المخيمات في السليمانية".

وأضاف أن "مهمة وزارة الهجرة تنتهي بإخراج العائلة النازحة من المخيم، وهي من تقرر العودة لمناطقها الأصلية، أو اختيار منطقة أخرى، أو البقاء في السليمانية، ومن يبقى يخرج من سجلات النازحين".

وأشار إلى أنه "بخصوص عوائل جرف الصخر هنالك مباحثات لإعادتهم، أما النازحين من يثرب ومناطق صلاح الدين، فأنه تمت إعادتهم ولم تحصل أي مشكلة أمنية".

وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق، قرب إعلان خلو محافظة السليمانية من المخيمات، فيما أشارت إلى عدم تسجيل خروق أمنية في أي منطقة عاد إليها النازحون.