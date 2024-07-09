العراق وإيطاليا يعتزمان إجراء تمارين بين قواتهما "الخاصة والجوية"

2024-07-09 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول الركن قيس المحمداوي مع نظيره الايطالي إجراء تمارين بين القوة الجوية العراقية والإيطالية، وبين صنفي القوات الخاصة لكلا البلدين.

وذكر بيان للعمليات المشتركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحمداوي استقبل قائد العمليات المشتركة الإيطالي الفريق أول الركن فرانسيسكو باولو، والسفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو گريگانتي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مديري هيئات ركن القيادة".

ورحب نائب قائد العمليات المشتركة بضيوفه، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، فضلا عن التعاون في تدريب القطعات الأمنية، وكذلك إجراء التمارين الخاصة بين القوة الجوية العراقية والإيطالية، وبين صنفي القوات الخاصة لكلا البلدين، وبناء القدرات، وتطوير المنهاج التدريبي.

كما جرى بحث ما تحقق من إنجازات أمنية عراقية أثمرت عن تضييق الخناق على ما تبقى من العناصر الإرهابية التي باتت نهايتها قريبة جدا.

وأكد المجتمعون على أهمية بناء علاقات أمنية ثنائية وفق مذكرات تفاهم ضمن الإطار الدستوري والقانوني وبما يحفظ سيادة واستقلالية العراق وأمنة.

من جانبه أشاد قائد العمليات المشتركة الإيطالي بالقطعات الأمنية العراقية وما وصلت إليه في العمل الأمني، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير العلاقات بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة .