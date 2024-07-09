العراق وإيطاليا يبحثان سبل تطوير العلاقات في المجالات العسكرية والأمنية

2024-07-09 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، مع قائد العمليات المشتركة الإيطالي الفريق أول الركن فرانسيسكو باولو، سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والأمنية.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي اليوم الثلاثاء، قائد العمليات المشتركة الإيطالي الفريق أول الركن فرانسيسكو باولو، والسفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو گريگانتي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مديري هيئات ركن القيادة".وأضافت، أنه "رحب نائب قائد العمليات المشتركة بضيوفه، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، فضلا عن التعاون في تدريب القطعات الأمنية، وكذلك إجراء التمارين الخاصة بين القوة الجوية العراقية والإيطالية وبين صنفي القوات الخاصة لكلا البلدين وبناء القدرات وتطوير المنهاج التدريبي".وتابعت، أنه "جرى بحث ما تحقق من إنجازات أمنية عراقية أثمرت عن تضييق الخناق على ما تبقى من العناصر الإرهابية التي باتت نهايتها قريبة جداً، وأكد المجتمعون على أهمية بناء علاقات أمنية ثنائية وفق مذكرات تفاهم ضمن الإطار الدستوري والقانوني وبما يحفظ سيادة واستقلالية العراق وأمنه".وأشاد قائد العمليات المشتركة الإيطالي- بحسب البيان- بالقطعات الأمنية العراقية وما وصلت إليه في العمل الأمني، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير العلاقات بين العراق وإيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة.