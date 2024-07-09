مجلس الأمناء يناقش الشؤون المالية والإدارية وتأسيس قناة للأطفال

2024-07-09 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي اليوم الثلاثاء اجتماعاً برئاسة ثائر الغانمي رئيس المجلس، وناقش الشؤون المالية والإدارية وتأسيس قناة للأطفال.وقال المتحدث باسم المجلس عضو مجلس الأمناء أوسم ماجد غانم لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "المجلس راجع في اجتماعه مسار عمل القرارات السابقة منها اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي ولجنة الشكاوى".وأضاف ماجد، أنه "من منطلق تحقيق المجلس لمعياري الشمولية والتنوع وفق قانون IMN، ولتأمين وصول خدمات المؤسسة إلى شرائح المجتمع وتلبية الحاجات والمصالح المتنوعة، ناقش المجلس تأسيس قناة خاصة بالأطفال تحمل على عاتقها مسؤولية صناعة محتوى يعزز الهوية الوطنية والوعي والانتماء والاعتزاز بالتنوع".وتابع أن "المجلس ناقش في جدول أعماله الذي تضمن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمناء للمقعد المتبقي وفق القانون، وسيجري الإعلان عن ذلك خلال أيام".وأكد البيان أن "المجلس استضاف بعض المدراء في شبكة الإعلام العراقي للوقوف على سير عمل مؤسساتهم والتحديات التي يواجهونها وسبل تجاوزها".كما استعرض المجلس نتائج زيارته إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأسبوع الماضي، والدعم المقدم من رئيس الوزراء لشبكة الإعلام العراقي والذي أفضى إلى الزيارة الناجحة لرئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، لوزيرة المالية طيف سامي".