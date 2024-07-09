بالأرقام.. الكهرباء تعلن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الفرات الأوسط

2024-07-09 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات لمحافظات الفرات الأوسط.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية لمحافظات الفرات الأوسط شملت كالاتي:‏ النجف الأشرف-تجهيز ونصب (143) محولة ( ١١ ك.ف )-نصب (٣٠٤) عمود بأحجام مختلفة.-تجهيز ومد 17 ألف متر أسلاك ألمنيوم.-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (7) ألف متر.-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( السفير - المتنبي - ميسان - الكوفة - الأمير - السعد - الصدر - الكرامة - النداء - الميلاد - المناذرة الحيرة - الرضوية - العباسية - الحرية - المشخاب - القادسية)كربلاء المقدسة-تجهيز ونصب (200) محولة ( 11 ك.ف )-نصب (771) عموداً بأحجام مختلفة.-تجهيز ومد 700 ألف متر أسلاك ألمنيوم.-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (37) ألف متر.-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( الروضتين - ميثم التمار - فريحة - نهاية المدرسي - حي البلديات - حي الميلاد - حي المعلمين - الحر - الفرات - الزند الهندية - حي الحسين - حي الجهاد).محافظة الديوانية-تجهيز ونصب 165 محولة ( ١١ ك.ف )-نصب (890) عموداً بأحجام مختلفة.-تجهيز ومد 55 ألف متر أسلاك ألمنيوم.-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (25) ألف متر.-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى هي ( الاسكان - الملعب - الشافعية - غماس - عفك - الحمزة ، السدير - الشامية - الدغارة.محافظة بابل-تجهيز ونصب 160 ألف محولة ( 11 ك.ف )-نصب (812) ألف عموداً بأحجام مختلفة.-تجهيز ومد 45 ألف متر أسلاك ألمنيوم.تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (11) ألف متر.-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( الطهمازية - عنانة - حي الضباط - مرانة - الوردية - عجرش - حي الزهراء - جسر الخير - بستنة العكيرالحيدري ، البو علوان ،ابو وائل ، كمال العزاوي ، حي 17، البدعة - طفيل - عوفي - الزبار - ابو السره - العلاك - الإعلام - الاسكان - الشهداء - السدة.