بالأرقام.. الكهرباء تعلن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الفرات الأوسط
2024-07-09 20:54:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات لمحافظات الفرات الأوسط.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية لمحافظات الفرات الأوسط شملت كالاتي:
النجف الأشرف
-تجهيز ونصب (143) محولة ( ١١ ك.ف )
-نصب (٣٠٤) عمود بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 17 ألف متر أسلاك ألمنيوم.
-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (7) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( السفير - المتنبي - ميسان - الكوفة - الأمير - السعد - الصدر - الكرامة - النداء - الميلاد - المناذرة الحيرة - الرضوية - العباسية - الحرية - المشخاب - القادسية)
كربلاء المقدسة
-تجهيز ونصب (200) محولة ( 11 ك.ف )
-نصب (771) عموداً بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 700 ألف متر أسلاك ألمنيوم.
-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (37) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( الروضتين - ميثم التمار - فريحة - نهاية المدرسي - حي البلديات - حي الميلاد - حي المعلمين - الحر - الفرات - الزند الهندية - حي الحسين - حي الجهاد).
محافظة الديوانية
-تجهيز ونصب 165 محولة ( ١١ ك.ف )
-نصب (890) عموداً بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 55 ألف متر أسلاك ألمنيوم.
-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (25) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى هي ( الاسكان - الملعب - الشافعية - غماس - عفك - الحمزة ، السدير - الشامية - الدغارة.
محافظة بابل
-تجهيز ونصب 160 ألف محولة ( 11 ك.ف )
-نصب (812) ألف عموداً بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 45 ألف متر أسلاك ألمنيوم.
تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (11) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( الطهمازية - عنانة - حي الضباط - مرانة - الوردية - عجرش - حي الزهراء - جسر الخير - بستنة العكيرالحيدري ، البو علوان ،ابو وائل ، كمال العزاوي ، حي 17، البدعة - طفيل - عوفي - الزبار - ابو السره - العلاك - الإعلام - الاسكان - الشهداء - السدة.