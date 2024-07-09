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بالأرقام.. الكهرباء تعلن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الفرات الأوسط

بالأرقام.. الكهرباء تعلن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الفرات الأوسط
بالأرقام.. الكهرباء تعلن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الفرات الأوسط
2024-07-09 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واع
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات لمحافظات الفرات الأوسط.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية لمحافظات الفرات الأوسط شملت كالاتي:
‏ النجف الأشرف
-تجهيز ونصب (143) محولة ( ١١ ك.ف ) 
-نصب (٣٠٤) عمود بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 17 ألف متر أسلاك ألمنيوم.   
-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو  (7) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( السفير - المتنبي - ميسان - الكوفة - الأمير - السعد - الصدر - الكرامة - النداء - الميلاد - المناذرة الحيرة - الرضوية - العباسية - الحرية - المشخاب - القادسية)
كربلاء المقدسة
-تجهيز ونصب (200) محولة ( 11 ك.ف ) 
-نصب (771) عموداً بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 700 ألف متر أسلاك ألمنيوم.   
-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو  (37) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( الروضتين - ميثم التمار  - فريحة - نهاية المدرسي - حي البلديات - حي الميلاد - حي المعلمين - الحر - الفرات - الزند   الهندية - حي الحسين - حي الجهاد).
محافظة الديوانية
-تجهيز ونصب 165 محولة ( ١١ ك.ف ) 
-نصب (890) عموداً بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 55 ألف متر أسلاك ألمنيوم.   
-تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو  (25) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى هي ( الاسكان - الملعب - الشافعية - غماس - عفك - الحمزة ، السدير - الشامية - الدغارة.
محافظة بابل
-تجهيز ونصب 160 ألف محولة  ( 11 ك.ف ) 
-نصب (812) ألف عموداً بأحجام مختلفة.
-تجهيز ومد 45 ألف متر أسلاك ألمنيوم.   
تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو  (11) ألف متر.
-المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى ( الطهمازية -  عنانة - حي الضباط - مرانة  - الوردية  - عجرش - حي الزهراء - جسر الخير  - بستنة العكيرالحيدري  ، البو علوان  ،ابو وائل  ، كمال العزاوي ، حي 17، البدعة  - طفيل - عوفي - الزبار - ابو السره - العلاك - الإعلام - الاسكان - الشهداء  - السدة.

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