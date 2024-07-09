صور... المواكب الحسينية للكورد الفيلييون في بغداد

2024-07-09 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

التقطت كاميرا وكالة شفق نيوز مشاهد لبدء المواكب الحسينية الخاصة بالكورد الفيليين بمناسبة شهر محرم الحرام في منطقتي الكفاح والصدرية الشعبيتين وسط بغداد، اللتين تعدان من المناطق القديمة والتاريخية في العاصمة العراقية.

وشهدت المناطق القديمة في بغداد تحرك المواكب الحسينية التي تُحيي ذكرى واقعة الطف، حيث كان من أبرز المشاهد رفع الأعلام والشعارات الحسينية مع الخيول الجوالة التي تحمل رمزية خاصة تعود إلى واقعة الطف التاريخية.

كما تضمنت فعاليات المواكب طهي الطعام التقليدي الذي يُعَدّ خصيصاً لهذه المناسبة، حيث كانت أكلة "الهريسة" من بين الأطباق التي تم إعدادها وتوزيعها، وهي عادة سنوية يحييها الكورد الفيليون خلال شهر محرم الحرام.

وكانت منطقتا الكفاح والصدرية حتى ثمانينيات القرن الماضي من أبرز تجمعات الكورد الفيليين في العاصمة بغداد، قبل أن يشنّ النظام السابق حملة تهجير واسعة طالت العديد من العوائل الفيلية، مما أدى إلى تراجع أعدادهم في هذه المناطق.

رغم مرور الزمن والتحديات التي واجهتها هذه المناطق، يظل إحياء الشعائر الحسينية ومواكب "اللطم والتشابيه" سمة بارزة للكورد الفيليين في هذه المناطق، حيث تعود هذه الشعائر إلى ما قبل الحملة الظالمة التي قام بها النظام السابق.