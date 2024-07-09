برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

2024-07-09 21:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيستهدف برشلونة التعاقد مع صفقة مهمة من باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.وذكر تقرير صحفي فرنسي، أن "برشلونة يسعى لتعزيز وسط ملعبه بصفقة جديدة، في ظل إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونج".وبحسب شبكة "Le10Sport" الفرنسية، فإن "برشلونة يستهدف ضم الأوروجوياني، مانويل أوجارتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، هذا الصيف"، مبينة، أن "مدرب برشلونة يضع أوجارتي ضمن قائمة أهدافه هذا الصيف".ويرتبط أوجارتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2028.