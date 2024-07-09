السليمانية تحتضن بطولتي العرب وغرب آسيا للقوس والسهم

2024-07-09 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق الاتحاد العربي للقوس والسهم، يوم الثلاثاء، على إقامة بطولتيّ العرب وغرب آسيا للصالات في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل وتستمر لغاية العاشر منه.

وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أن الاتحاد العربي للقوس والسهم سيعقد اجتماعه الدوري على هامش البطولة لوضع منهاج العام 2025 الخاص بالبطولات والمشاركات العربية.

وأضاف أن اتحاد اللعبة العراقي سيقيم أيضاً بطولة العراق الدولية الثانية خلال المدة نفسها ليتسنى للملاكات التدريبية اختيار الأنسب من بينهم لتمثيل العراق في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة بغداد العام 2025.

وأشار إلى أن "هناك رغبة واضحة لدى الأشقاء العرب على التواجد في العاصمة بغداد لاسيما بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس آسيا في العاصمة بغداد مطلع العام الحالي".