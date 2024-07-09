2024-07-09 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح الصهيونية بعشرات صواريخ الكاتيوشا على دفعات، ردا على اغتيال الكيان الصهيوني للمرافق السابق لحسن نصر الله على طريق دمشق بيروت. وذكر حزب الله في بيان: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه […]

ظهرت المقالة رداً على الاغتيال.. حزب الله يمطر مقر قيادة فرقة الجولان بعشرات الصواريخ أولاً على ايشان.