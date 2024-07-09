رداً على الاغتيال.. حزب الله يمطر مقر قيادة فرقة الجولان بعشرات الصواريخ
2024-07-09 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان
أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الصهيونية بعشرات صواريخ الكاتيوشا على دفعات، ردا على اغتيال الكيان الصهيوني للمرافق السابق لحسن نصر الله على طريق دمشق بيروت. وذكر حزب الله في بيان: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه […]
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