2024-07-09 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر طبية من محافظة ديالى، بتسجيل عشرات حالات التسمم، لمواطنين تناولوا وجبات سريعة من أحد المطاعم المحلية. وذكرت المصادر في حديث لـ “إيشان”، أن “المؤسسات الصحية في المنصورية أفادت بوجود 48 حالة تسمم غذائي منذ صباح اليوم، جميعها ناتجة عن تناول وجبات سريعة”. وأعلنت دائرة صحة ديالى، قيام الرقابة الصحية في قطاع المنصورية، بإغلاق […]

ظهرت المقالة ديالى.. مطعم للوجبات السريعة يسمّم عشرات المواطنين بيوم واحد أولاً على ايشان.