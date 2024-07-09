الأنواء توضح تأثيرات المنخفض القادم من جنوب شرق آسيا

2024-07-09 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجرجحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار تذبذب درجات الحرارة ما بين ارتفاع وتراجع جراء استمرار المنخفض الموسمي الحراري الذي يستمر تأثيره على البلاد طوال 3 أشهر، وفيما أوضحت آثاره، جددت تحذيراتها للمواطنين من التعرض مباشرة للشمس.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البلاد تعرضت لآثار المنخفض الموسمي الحراري القادم من جنوب شرق آسيا ما رفع درجات الحرارة فوق 45 مئوية لتصل أحيانا إلى 50 و 51 مئوية".وأضاف، أن "درجات الحرارة ستستمر ما بين ارتفاع وتراجع بسبب تأثيرات هذا المنخفض والذي يؤثر على البلاد طوال 3 أشهر، ونتوقع ارتفاع درجات الحرارة مجددا قبل وبعد منتصف تموز الجاري".وعن التعرض لأشعة الشمس بعد التراجع الطفيف بدرجات الحرارة حذر الجابري المواطنين من التعرض المباشر، مبيناً، أنه "يجب على الجميع تجنب التعرض المباشر قدر الإمكان وخاصة في وقت الذروة ما بين 10 صباحاً إلى 4 عصراً وارتداء القبعات وتناول المياه لمنع حصول مضاعفات مع شرب المياه بكميات كبيرة".