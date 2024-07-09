2024-07-09 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تهيئة 13 قطاراً وتجهيز مطاري بغداد والنجف الأشرف لاستقبال الزائرين في ذكرى عاشوراء.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام سكك الحديد يونس الكعبي- تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)- أنه "تم تهيئة 13 قطاراً لنقل الزائرين من محاور البصرة وبغداد إلى كربلاء المقدسة وبالعكس خلال زيارة ذكرى العاشر من محرم الحرام (عاشوراء) و23 قطاراً للزيارة الأربعينية".ونقل البيان أيضا عن مدير إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أتممنا تجهيز صالات المسافرين والعمليات الأرضية وعمليات الطيران في مطاري النجف وبغداد الدوليين، استعداداً لاستقبال زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، وكما وفرنا باصات لنقل الزائرين من مطار النجف إلى مركز المدينة وبالعكس".