وزير الإعمار يعلن افتتاح مجسر ساحة النسور

2024-07-09 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء، افتتاح مجسر ساحة النسور.وقال ريكاني في تدوينة على منصة إكس- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لانتهاء الأعمال في مجسر النسور وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بافتتاح أي جزء يكتمل من المشروع تسهيلاً لحركة المواطنين، سيتم افتتاح مجسر ساحة النسور أمام الحركة هذه الليلة، فيما تستمر الأعمال في الأنفاق الثلاثة التي ستفتتح تباعاً".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد زار مشروع ساحة النسور ووجه في وقت سابق بفتح كل مقطع أو مجسر من المشروع فور اكتماله.