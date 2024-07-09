افتتاح مجسر النسور الليلة

2024-07-09 21:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، مساء اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، عن افتتاح مجسر النسور غربي العاصمة بغداد أمام حركة المركبات الليلة.

وقال ريكاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "لانتهاء الاعمال في مجسر النسور وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بافتتاح أي جزء يكتمل من المشروع تسهيلاً لحركة المواطنين، ‏سيتم افتتاح مجسر ساحة النسور امام الحركة هذه الليلة".

ولفت الى، ان "الاعمال ستستمر في الانفاق الثلاثة التي ستفتتح تباعاً".

يشار الى ان مشروع تصميم وتنفيذ وتطوير ساحة النسور (أكبر مشاريع الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد)، عبر إنشاء جسور و أنفاق و انشاء مجسر فوق خط السكة باتجاه تقاطع أم الطبول، و توسعة الطرق المجاورة لمسار المشروع.

ويتضمن المشروع انشاء 3 انفاق للسيارات و مجسرين للسيارات، وكالآتي:

النفق الاول: بطول 490 متراً و عرض 11.7 متر و مساحة 5733 م2 (يربط بين شارع الأردن و شارع القادسية).

النفق الثاني: بطول 535 متراً و عرض 11.7 متر و مساحة 6259.5 م2 (يربط بين شارع يافا و شارع بيروت).

النفق الثالث: بطول 1035 متراً و عرض 11.7 م و مساحة 12109.5 م2 (يربط بين شارع بيروت وشارع يافا بعمق حفر يصل الى 16 م تحت مستوى سطح الأرض).

مجسر النسور: بطول 890 متراً وعرض 19.7 متر و مساحة 17533 م2 (يربط بين شارع دمشق وشارع محمد مهدي الجواهري)، مع مجسر الاقتراب صعوداً ونزولاً بطول 300 م و عرض 12 متراً ومساحة 3600 م.

مجسر للسيارات فوق خط السكة: بطول 478 متراً وعرض 17.7 متراً و مساحة 8460.6 م2 (يربط بين ساحة قحطان مروراً بخط سكة (بغداد - البصرة) وصولاً الى تقاطع أم الطبول).