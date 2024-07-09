الاحتياطي الفيدرالي: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة خطر على النمو

2024-07-09 22:00:02 - المصدر: واع





متابعة- واع

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وتمهيدًا للظهور لمدة يومين في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، قال باول إن "الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير".

وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، حيث قال إن "صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2%"

وقال في تصريحات معدة "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه".

وأشار إلى أن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.

ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.

ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عامًا، وهو نتاج 11 ارتفاعًا متتاليًا بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.