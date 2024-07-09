حكومة السوداني تقرر إعفاء وتدوير 7 مديرين عامين

2024-07-09 22:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

قرر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، إعفاء وتدوير 7 مديرين عامين في مؤسسات الدولة، كما اتخذ قرارات صحية واقتصادية وخدمية. وجاء خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي جرى فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها. وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، إلى ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدّم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، وضرورة أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير