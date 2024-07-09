قتلها بعد أن "أسدى لها خدمة".. اعتقال شخص قتل قريبته في أربيل

2024-07-09 22:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قوات الآسايش، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن الإطاحة بمتهم قتل امرأة من أقربائه طمعاً بأموالها في اربيل.

وقالت القوات في بيان إنه "بتاريخ الرابع من الشهر الحالي تم العثور على جثة امرأة باسم (قدم خير عزيز) مقتولة في منزلها في محلة منتكاوا بمحافظة أربيل"، مبينة أن "بعد قيام قواتها بتحرياتها استطاعت ان تكشف هوية القاتل باسم ( م، ك، ر) وهو من اقرباء المجني عليها، وتم القاء القبض عليه بوقت قياسي".

وأضافت أنه "بعد التحقيق اعترف بجريمته وقال إنه قبل يومين من الجريمة قام وبرغبة من المجني عليها ببيع سيارتها وتسليمها مبلغ المال واثناء التسليم ولكي يقوم بسرقة المال قام بجريمته، ولكي يخبئ جريمته قام برمي موبايل المجني عليها في منطقة مهجورة، في حين خبئ المال بسطح منزله في قرية دارابن".