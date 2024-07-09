2024-07-09 22:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مصدر بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر لرويترز، إن بلاده ستعقد الجولة المقبلة لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز في الربع الأخير من العام الحالي. ووقّعت شركات منها إكسون موبيل وشيفرون وإيني وسينوبك بالفعل اتفاقات أولية مع الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي آذار 2024، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، يوم الاثنين، إن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز تسعة مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022. وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2023 من 60 مليار دولار سنة 2022، بسبب انخفاض متوسط سعر النفط، على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4، لتبلغ نحو 97 مليون طن معادل نفط، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية. وأرجع الوزير هذا التراجع في صادرات الوقود نظراً لـتراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولاراً للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارات للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية.