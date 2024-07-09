2024-07-09 22:24:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدثت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن الخارطة السياسية “الجديدة” لإيران، في ظل وصول إصلاحي لسدة الرئاسة. وقالت صحيفة “آرمان ملي” التابعة للتيار الإصلاحي، حكومة بزشكيان الجديدة إلى اعتماد نهج أكثر عقلانية، والتخلي عن التعنت السابق في الجلوس وجهًا لوجه مع المسؤولين الأمريكيين من أجل مصلحة البلاد والشعب، وإنهاء ضغوط وويلاتها، بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”. […]

ظهرت المقالة صحف إيران تتحدث عن الخارطة الجديدة.. كيف سيتعامل بزشكيان مع ترامب والنووي؟ أولاً على ايشان.