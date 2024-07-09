السوداني يعلن حل أزمة مجلس كركوك وحكومته المحلية

2024-07-09 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، عن حل أزمة مجلس محافظة كركوك وتشكيل حكومته المحلية، بعدما تأخرت لسبعة أشهر منذ انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول الماضي.

وقال السوداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "بعدما نجحت الحكومة الاتحادية في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، جرت برعايتنا، ولأكثر من جولة، حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض".

وأضاف "قد أسفرت الحوارات عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي".

ولفت الى انه "وفي سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة".

وأهاب السوداني "بالقوى السياسية المعنية بالتعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة".

وكان السوداني قد رعا عدة اجتماعات للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وآخرها في 29 آيار الماضي، وجرى خلاله "إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي" وفقالأ مكتب رئيس مجلس الوزراء.