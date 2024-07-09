"لأنه صنم".. إدارة محلية جنوبي العراق ترفع تمثال ملك سومري

2024-07-09 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن السلطات المحلية في قضاء الدواية شمال شرقي المحافظة رفعت تمثالاً لملك سومري شهير على مستوى العالم لأنه "صنم".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً مختصاً من مديرية بلدية قضاء الدواية قام برفع تمثال الملك (گوديا) من وسط القضاء بحجة أنه (صنم) ولا يجوز نصبه".

وبين المصدر، أن "إدارة القضاء ستضع نصب (القرآن الكريم) بدلاً من التمثال المرفوع".

وأضاف أن "التمثال صممه أحد النحاتين من أهالي قضاء الشطرة وأهداه لمدينة الدواية، كون الملك (گوديا) كان يحكم المدينة قبل 4000 عام في العهد السومري".

يشار إلى أن الملك گوديا وهو من سلالة لكش الثانية السومرية، حكم للفترة 2144-2124 قبل الميلاد، ويعد من أوائل المصلحين الاجتماعيين، كما أنه أول من بنى معبداً مقدساً في التاريخ، ومعنى اسمه باللغة السومرية "الرسول، أو المُنادى -من قبل الإله-"، لذلك يصنفه بعض الباحثين على أنه "نبي".