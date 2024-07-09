قمة لقادة الناتو في واشنطن يتابعها الكرملين "باهتمام بالغ"

2024-07-09 23:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

يتهيّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، لبدء أعمال قمة حلف شمال الأطلسي التي تستضيفها واشنطن وترمي إلى إظهار عزم في مواجهة روسيا وإبداء دعم لأوكرانيا، لكن الاجتماع تطغى عليه جهود يبذلها سيّد البيت الأبيض للحفاظ على تأييد حزبه الديموقراطي لترشّحه لولاية ثانية. وسيحاول بايدن طمأنة الحلفاء خلال الاجتماع المستمر حتى الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، حيال القيادة الأميركية وقدرته الشخصية على البقاء في الحكم، وسط تزايد الدعوات التي تطالبه بالانسحاب من السباق الانتخابي. وسيفتتح الرئيس الأميركي القمة بخطاب في القاعة التي تم فيها توقيع المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي في العام 1949، ومن المتوقّع أن يسلّط الضوء على