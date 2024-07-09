"لأنه صنم".. رفع تمثال الملك السومري "كوديا" الى مكان مجهول في ذي قار

2024-07-09 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

عبر عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن امتعاضهم من رفع تمثال الملك السومري "كوديا" في ذي قار.

واكد المدونون أن "تمثال الملك السومري كوديا في مدينة الدواية بمحافظة ذي قار هو من عمل احد النحاتين من شباب مدينة الناصرية"، مبينين أن "التمثال دليل على اعتزاز المدينة بحضارتها".

وأضافوا أن "دائرة البلدية رفعت التمثال واستجابت الى الدعوات التي طالبت بإزالته بحجة انه من الاصنام"، مشيرين الى أن "الجهات الحكومية في القضاء لم تعلق على حادثة رفع التمثال الى مكان مجهول".

ويعد كوديا من أشهر ملوك السومريين لسلالة لكش التي كانت تحكم جنوب بلاد وادي الرافدين، إحدى أقدم المدن السومرية، وهو الملك الثاني عشر لسلالة لكش وحكم من سنة (2144 - 2124 ق.م)، واعتُبرت فترة كوديا جزاً من النهضة السومرية.