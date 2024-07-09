2024-07-09 23:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، باستهداف حزب العمال الكوردستاني عربة عسكرية تركية شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حزب العمال استهدف عربة عسكرية تركية بواسطة عبوة ناسفة مزروعة على الطريق بين مجمع كاني وناحية ديرلوك شمالي دهوك".

وأوضح أن "النيران اشتعلت في العربة دون توفر معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

واليوم الثلاثاء، أفاد مصدر عسكري بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني شنوا هجوماً صاروخياً على نقطة لقوات البيشمركة في قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد أفراد البيشمركة خلال الهجوم الذي وقع قرب قرية سكيري".