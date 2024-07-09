بلند آزاد أول الواصلين الأولمبي العراقي في معسكر فرنسا

2024-07-09 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بالتحاق اللاعب المحترف بلند آزاد بمعسكر المنتخب الأولمبي لـ"أسود الرافدين" في فرنسا للمشاركة بأولمبياد باريس 2024.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بلند آزاد أول اللاعبين الواصلين ضمن القائمة الذين سيمثلون العراق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

وسينضم بلند آزاد إلى معسكر المنتخب الذي سينطلق قريباً، وسيخوض خلاله المنتخب مواجهتين تجريبيتين تأهباً للمشاركة في فعالية كرة القدم بالدورة، حيث سيلاقي منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.