2024-07-10 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيّة عمر البرزنجيّ و وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة ياسين أكرم سيرم، التعاون المُشترَك لمنع الهجرة غير الشرعيَّة، وتسليم وإعادة المدانين.وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيِّة عمر البرزنجيّ، والوفد المرافق له بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ عقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة ياسين أكرم سيرم، وجرى في الاجتماع بحث تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين، وناقش الاجتماع تسهيل إجراءات منح سمات الدخول (التأشيرة) لمواطني البلدين."وأكّد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة التعاون المُشترَك لمنع الهجرة غير الشرعيَّة، وتسليم وإعادة المدانين، ونقل المحكوم عليهم لقضاء مدّة محكومياتهم في بلدهم، ومناقشة الشُؤُون القنصليَّة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون القضائيّ".وعدَّ الوكيل البرزنجيّ، أنّ "هذه الخطوات من شأنها تقوية العلاقات وتطويرها مُستقبلاً، لافتاً إلى وجوب استثمار الانفتاح الكبير بالعلاقات بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي أُبرِمت في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في شهر نيسان الماضي".